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Тюменским студентам помогут разобраться, как успевать прокачивать знания не по основной профессии

Общество, 08:55 28 января 2022

группа "Школа перспективных исследований | SAS" ВКонтакте | Фото: группа "Школа перспективных исследований | SAS" ВКонтакте

Мануал "Как выбирать элективы" запущен в Тюменском государственном университете. Его предназначение — разъяснить студентам, что такое майнор и как его собрать из разных элективов.

Майнор, он же дополнительный профиль — это набор тематически связанных дисциплин, позволяющий студенту получить дополнительную компетентность в сферах и типах деятельности, отличных от основного профиля подготовки. Это возможность для тех, кто хочет развиваться сразу в нескольких направлениях, и готов сменить основной профиль подготовки, например, при поступлении в магистратуру.

Элективы — это разнообразные учебные курсы, от естественных наук до живописи, которые можно выбирать независимо от основного направления подготовки.

Разработчики мануала опросили авторов элективов, составили портфолио преподавателей и описание курсов.

"Чтобы выбор элективов был более информативным и осознанным, а также менее пугающим, мы предлагаем новый сервис, в котором можно не только увидеть описание электива, но и найти данные о преподавателе, который его разработал. А самое важное, что там мы также планируем собирать отзывы студентов о пройденных ими курсах", — прокомментировала начальник управления индивидуальных образовательных траекторий ТюмГУ Надежда Федорова.

Ознакомиться с мануалом можно по ссылке.

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# образование , ТюмГУ

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