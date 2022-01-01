Тюменским студентам помогут разобраться, как успевать прокачивать знания не по основной профессии

| Фото: группа "Школа перспективных исследований | SAS" ВКонтакте | Фото: группа "Школа перспективных исследований | SAS" ВКонтакте

Мануал "Как выбирать элективы" запущен в Тюменском государственном университете. Его предназначение — разъяснить студентам, что такое майнор и как его собрать из разных элективов.

Майнор, он же дополнительный профиль — это набор тематически связанных дисциплин, позволяющий студенту получить дополнительную компетентность в сферах и типах деятельности, отличных от основного профиля подготовки. Это возможность для тех, кто хочет развиваться сразу в нескольких направлениях, и готов сменить основной профиль подготовки, например, при поступлении в магистратуру.

Элективы — это разнообразные учебные курсы, от естественных наук до живописи, которые можно выбирать независимо от основного направления подготовки.

Разработчики мануала опросили авторов элективов, составили портфолио преподавателей и описание курсов.

"Чтобы выбор элективов был более информативным и осознанным, а также менее пугающим, мы предлагаем новый сервис, в котором можно не только увидеть описание электива, но и найти данные о преподавателе, который его разработал. А самое важное, что там мы также планируем собирать отзывы студентов о пройденных ими курсах", — прокомментировала начальник управления индивидуальных образовательных траекторий ТюмГУ Надежда Федорова.

Ознакомиться с мануалом можно по ссылке.