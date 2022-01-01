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В Тюмени в чемпионате по боксу примут участие 40 спортсменов

Спорт, 14:34 28 января 2022

департамент по спорту и молодежной политике Тюмени | Фото: департамент по спорту и молодежной политике Тюмени

Более 40 спортсменов примут участие чемпионате и первенстве города по боксу в Тюмени 29 и 30 января, сообщает региональный департамент по спорту и молодежной политике.

Поединки состоятся на арене спортивной школы "Прибой". Начало соревнований в 12 часов. Сражаться за звание лучших будут спортсмены по трем возрастным категориям: юноши (15-16 лет), юниоры (17-18 лет) и мужчины (19-40 лет).

Финальные поединки пройдут 30 января.

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