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В Тюменской области молодые люди украли черного металла на 50 тысяч рублей

Происшествия, 13:05 27 января 2022

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Жителям Уватского района 1998 и 1990 г. р. предъявлено обвинение в краже черного металла. На их счету 10-метровая железнодорожная рельса, металлическая задвижка весом 500 кг, 12-метровая труба.

По информации регионального УМВД, украденное они перевезли в Тобольск, где сдали в пункт приема металлолома. Вырученные средства - 50 тыс. рублей - молодые люди потратили.

Возбуждено два уголовных дела по ч. 2 ст. 158 "Кража" УК РФ. Фигурантам избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

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# кража , УМВД России по Тюменской области

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