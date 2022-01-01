Жители Тюменской области чаще прививаются вакцинами "Спутник V" и "Спутник Лайт"

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Жители Тюменской области чаще всего ставят прививки от COVID-19 вакцинами "Спутник V" и "Спутник Лайт".

Как сообщили ИА "Тюменская линия" в информационном центре правительства Тюменской области, с начала прививочной кампании первым компонентом "Гам-Ковид-Вак" ("Спутника V") привились 744 тыс. 101 человек, из них 691 тыс. 696 жителей региона прошли полный курс вакцинации. "Спутником Лайт" вакцинировались 281 тыс. 395 человек.

На третьем месте – вакцина "ЭпиВакКорона". Ее первый компонент поставили 35 тыс. 633 жителям Тюменской области, оба компонента - 33 тыс. 515. Первый этап вакцинации с помощью "КовиВак" прошли 4 тыс. 193 человека, полный курс – 3 тыс. 638.

| Фото: Здравоохранение Тюменской области ВКонтакте | Фото: Здравоохранение Тюменской области ВКонтакте

Отметим, по данным на 26 января в Тюменской области полный курс вакцинации прошли 1 млн 10 тыс. 244 жителя. Уровень коллективного иммунитета в регионе превышает 80%. Кроме того, в ближайшее время начнется вакцинация подростков против COVID-19.

Поставить прививку и пройти ревакцинацию жители Тюменской области могут в поликлиниках, пунктах вакцинации, которые работают в торговых центрах, спортивных объектах области. Узнать о дополнительных пунктах вакцинации можно по ссылке.

Любовь Голышева