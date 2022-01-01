Тюменские дзюдоисты откроют сезон детской лиги "Триумф Energy"
Тюменские команды "Центр дзюдо" и "Ичибан-Тюмень" представят регион на всероссийских соревнованиях детской лиги "Триумф Energy" в Челябинске, сообщает центр олимпийской подготовки "Тюмень-дзюдо".
Поединки юношей до 15 лет пройдут в челябинском центре олимпийской подготовки 29 января. От "Уральского дивизиона" заявлено 16 команд, представляющих Пермский край, Курганскую, Свердловскую, Челябинскую области. Борьба развернется в формате "стенка на стенку" по восьми весовым категориям.
Турнир включает три этапа и финал. Далее команда, победившая в своем округе, получит право принять участие в суперфинале. Он пройдет в Нальчике в середине июня 2022 года.