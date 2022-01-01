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Строительная фирма обманула заказчиков загородных деревянных домов в Тюмени на 1,3 миллиона рублей

Общество, 17:28 27 января 2022

Официальный twitter-аккаунт ФССП России | Фото: Официальный twitter-аккаунт ФССП России

1,3 млн рублей заплатил директор строительной фирмы обманутым заказчикам загородных деревянных домов в Тюмени. Как сообщает ФССП по Тюменской области, в 2021 году в суд обратились трое обманутых покупателей.

Судебный пристав составил в отношении должника акт описи и ареста имущества, а также привлек его к административной ответственности. После этого мужчина незамедлительно полностью погасил всю сумму долга.

Мировой судья вынес постановление о прекращении дела и назначил штраф в размере 15 тыс. рублей с отсрочкой исполнения в три месяца. При этом суд учел наличие малолетних детей, полное признание вины и возмещение ущерба.

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