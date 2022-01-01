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За перелом бедра в автобусе фирма заплатит ялуторовской пенсионерке 120 тысяч рублей 

Общество, 13:29 28 января 2022

mvdmedia.ru | Фото: mvdmedia.ru

120 тыс. рублей заплатит ялуторовское автотранспортное предприятие пенсионерке за падение в автобусе. Об этом сообщает прокуратура Тюменской области.

Как известно из материалов гражданского дела, 9 сентября 2020 года 72-летняя инвалид III группы упала в автобусе, когда тот резко затормозил при подъезде к остановке. Пострадавшая получила перелом бедра.

Женщина обратилась в Ялуторовский районный суд с иском о возмещении вреда. Суд вынес решение о взыскании с акционерного общества "Автотранс" в пользу пострадавшей 120 тыс. рублей в счет возмещения морального вреда.

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# автобусы , компенсация , суд , Ялуторовск

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