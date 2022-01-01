Жителя Тюменской области за шесть преступлений отправили в колонию на пять лет

| Фото: prokhmao.ru | Фото: prokhmao.ru

28-летнего жителя Тюменской области признали виновным в грабеже, угоне, краже телефона и ТВ-приставки, умышленном причинении легкого вреда здоровью сожительнице, сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области.

Приговором Уватского районного суда, мужчине назначено наказание в виде лишения свободы на срок пять лет. Отбывать наказание он будет в исправительной колонии строгого режима.

Шесть преступлений мужчина совершил в с. Уват с июня по август 2021 года. 7 июня он будучи пьяным похитил телефон и деньги у мужчины, с которым перед этим распивал спиртное, а затем угнал его автомобиль. 14 июля злоумышленник похитил ТВ-приставку из квартиры своей знакомой. В августе в ходе ссоры со своей сожительницей, избил ее кипятильником, а через два дня, в ходе очередной ссоры, ударил ее камнем по ноге.

На судебном заседании подсудимый вину признал, в содеянном раскаялся. Приговор в законную силу не вступил.