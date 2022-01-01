Тюменских учителей и активистов приглашают на конкурс "Лучший кинопедагог"

| Фото: из сообщества "Медиаполис" во ВКонтакте (архив) | Фото: из сообщества "Медиаполис" во ВКонтакте (архив)

Тюменские учителя, активисты и родители, использующие кино в деле воспитания и образования, могут принять участие в V конкурсе "Лучший кинопедагог". Прием заявок начался, сообщает организаторы.

Участникам необходимо выбрать любой фильм или мультфильм на сайте zeroplus.tv. На его основе нужно разработать методические материалы к киноуроку или мероприятию. Можно придумать киноигру. Загрузить работу в "облако" и заполнить заявку по ссылке.

Предложены следующие номинации: "Лучший киноурок для детей младшего школьного возраста", "Лучший киноурок для детей среднего школьного возраста", "Лучший киноурок для детей старшего школьного возраста и студентов", "Лучшая киноигра", "Лучшее киномероприятие для детского лагеря".

Прислать заявку можно до 31 марта. Итоги конкурса жюри подведет к маю. Победители получат призы, а лучшие педагогические практики войдут в специальный сборник. Их смогут использовать специалисты и родители.

С положением о конкурсе можно ознакомиться по ссылке.