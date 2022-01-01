"Фильм про рак, в котором никто не плачет" тюменки Марии Миць покажут 4 февраля

| Фото: со страницы Марии Миць в Instagram | Фото: со страницы Марии Миць в Instagram

Лента тюменки Марии Миць "Фильм про рак, в котором никто не плачет" появится в социальных сетях 4 февраля. Съемочная команда работала над ним на протяжении двух лет, сейчас заканчивает последний монтаж.

Мария Миць - главная героиня и режиссер фильма. В 2019 году у нее диагностировали рак молочной железы. За время лечения она познакомилась с другими онкобольными и решила снять свой фильм.

"Поскольку я всю жизнь работала в кино и медиа, решение было очевидным - почему бы не снять фильм про мою болезнь? К тому же я с самого начала делилась в социальных сетях своим состоянием и видела большой отклик", — рассказала Мария.

Фильм расскажет историю одной пациентки с раком, героями стали лечащие врачи Марии и ее семья. По видеосвязи снялся номинант Нобелевской премии Патч Адамс. По словам режиссера, кино получилось легким, но смешно будет не всегда. Более легкое отношение к болезни — та цель, которую Мария хочет достичь своим фильмом.

"Я очень надеюсь, что финал этого фильма станет новой главой в жизни зрителей. Новая философия жизни, пресловутая любовь к себе и умение на многие вещи реагировать по-другому — это то, что касается и онкопациентов, и людей без диагноза", — пояснила Мария изданию Вслух.ру.