Воспитанники ФК "Тюмень" дебютируют в Сибирской юношеской футбольной лиге

| Фото: fc-tyumen.ru | Фото: fc-tyumen.ru

Воспитанники ФК "Тюмень" станут участниками нового проекта Российского футбольного союза– Сибирской юношеской футбольной лиги (СЮФЛ). Его запустят 14 мая 2022 года, сообщает футбольный клуб.

В этом турнире сыграют футболисты 2007 года рождения. Соперниками "Тюмени" будут сверстники из Красноярска ("Енисей" и "Рассвет"), Новосибирска ("Новосибирск" и "СШ по футболу"), томской "Томи", "СШОР по футболу Алексея Смертина" из Барнаула, кемеровской "СШОР по футболу", "Металлурга-Запсиба" из Новокузнецка, омского "Иртыша", "Урала-УрФА" из Екатеринбурга и челябинской "ОСШ".

Каждая команда проведет по 11 домашних и выездных матчей. Их можно будет увидеть на трибунах и в интернете.