В Тюмени задержали подозреваемого в телефонном мошенничестве

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

39-летнего неоднократно судимого мужчину задержали на ст. Войновка сотрудники отдела по борьбе с мошенничеством управления уголовного розыска УМВД России по Тюменской области. Его подозревают в мошенничестве по телефону. Общая сумма ущерба превысила 100 тыс. рублей, сообщает УМВД по региону.

В полицию обратились несколько жителей Тюмени и Тобольска. Они сообщили, что стали жертвой мошенника. Во всех случаях на сотовые телефоны потерпевших звонил неизвестный мужчина, который обращался по имени и представлялся их родственником или знакомым и сообщал, что попал в сложную ситуацию: совершил ДТП, не хватает денег на установку пластиковых окон, и просил занять деньги на короткий срок. Иногда мошенник представлялся оператором компании сотовой связи и заявлял, что гражданину необходимо срочно перечислить деньги на указанный им счет.

При обыске квартиры подозреваемого полицейские изъяли ноутбук, несколько сотовых телефонов и блокнот с записями, которые делал подозреваемый. Ранее многократно судимый за мошенничество, кражи, грабежи и разбои мужчина признался в содеянном и пояснил, что несколько месяцев назад освободился из мест лишения свободы. Оказавшись на свободе, разработал схему дистанционного мошенничества. Полученные деньги тратил на личные нужды.

Возбуждено четыре уголовных дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 и два уголовных дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 Уголовного кодекса России "Мошенничество". Он арестован. Оперативники устанавливают причастность подозреваемого к совершению аналогичных преступлений.