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Заявки на конкурс сайтов Тюменской области принимают до 10 февраля

Общество, 16:16 29 января 2022

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

К участию в Х конкурсе сайтов Тюменской области приглашают предпринимателей региона. Заявки принимают до 10 февраля 2022 года, сообщает областной департамент информатизации.

Конкурс направлен на улучшение взаимодействия с посетителями сайта и развития информационной культуры предпринимательского сообщества. Он пройдет в несколько этапов и будет включать экспертное и народное голосование, серию мастер-классов от ведущих специалистов сферы ИТ.

Конкурсные номинации: "Лучший сайт в сфере промышленности"; "Лучший сайт в сфере АПК"; "Лучший сайт в индустрии гостеприимства и сервиса"; "Лучший сайт в сфере здравоохранения"; "Лучший сайт в сфере строительства и строительной индустрии"; "Лучший интернет магазин"; "Коронавирус" — специальная номинация.

По итогам конкурса участников, набравших наибольшее количество баллов, наградят дипломами и памятными призами. Лауреаты и участники получат специальные дипломы.

Церемония награждения победителей состоится 1 марта 2022 года.

Подать заявку и узнать о конкурсе подробнее можно на сайте.

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# департамент информатизации Тюменской области

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