Тюменским коллекционерам рассказали, где приобрести почтовые марки

| Фото: Почта России | Фото: Почта России

Художественные марки прошлых лет тюменские коллекционеры могут приобрести в отделениях Почты России, пишет Megatyumen.ru.

Так, в отделении № 26 по улице Республики, 144 есть в наличии марки прошлых лет, они продаются по соответствующему номиналу. Новинки поступают в центральное отделение связи по улице Республики, 56. Здесь же к календарным праздникам проходит гашение почтовой продукции художественным оттиском. Ближайшие даты гашений – 23 февраля и 8 марта.

Отметим, объектами филателистического коллекционирования являются наклеиваемые почтовые марки, конверты, почтовые карточки, открытки, формуляры с почтовыми марками, оттиски календарных, рекламных, специальных и других почтовых штемпелей, гашений и штампов.