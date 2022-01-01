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Тюменским коллекционерам рассказали, где приобрести почтовые марки

Общество, 10:39 30 января 2022

Почта России | Фото: Почта России

Художественные марки прошлых лет тюменские коллекционеры могут приобрести в отделениях Почты России, пишет Megatyumen.ru.

Так, в отделении № 26 по улице Республики, 144 есть в наличии марки прошлых лет, они продаются по соответствующему номиналу. Новинки поступают в центральное отделение связи по улице Республики, 56. Здесь же к календарным праздникам проходит гашение почтовой продукции художественным оттиском. Ближайшие даты гашений – 23 февраля и 8 марта.

Отметим, объектами филателистического коллекционирования являются наклеиваемые почтовые марки, конверты, почтовые карточки, открытки, формуляры с почтовыми марками, оттиски календарных, рекламных, специальных и других почтовых штемпелей, гашений и штампов.

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# коллекционеры , Почта России

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