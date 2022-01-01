Тюменским дачникам советуют сеять рассаду уже в феврале

| Фото: Виктор Сергеев, ИА "Тюменская линия" | Фото: Виктор Сергеев, ИА "Тюменская линия"

Сеять томаты, перцы, баклажаны, сельдерей и некоторые сорта лука тюменским дачникам советуют уже в феврале, пишет "АиФ – Западная Сибирь".

По словам огородницы Людмилы Чалковой, перед посадкой важно предварительно ознакомиться с характеристиками каждой культуры. Кроме того, растения помимо полива, подкормок и температурного режима, нужно обеспечить дополнительной подсветкой.

"Если заняться заготовкой рассады сейчас, то окрепшие сеянцы можно будет высаживать в грунт в конце апреля или начале мая. Не упустите из виду еще один момент – время прорастания семян. Кто любит базилик и желает получить ранний урожай пряной культуры – посейте его в последней декаде февраля", - советует она.

Также феврале можно посеять цветы - лобелию, садовую гвоздику, львиный зев, петунию, сальвию, лаванду. В такое же время допустим посев земляники и клубники. Расти они будут примерно до конца мая. Переносить эти культуры в открытый грунт нужно только когда у растения сформируется хотя бы по пять листиков.