В Тюменской области востребованы специалисты в сферах строительства и транспорта

| Фото: группа чемпионат "Абилимпикс" во ВКонтакте | Фото: группа чемпионат "Абилимпикс" во ВКонтакте

В Тюменской области больше всего востребованы специалисты в сферах строительства, торговли и ремонта транспорта, обрабатывающих производств, пишет "Вслух.ру".

Так, в строительстве зарегистрировано 5 тыс. 130 вакансий, в направлении торговли и ремонта транспорта - 2 тыс. 663, в сфере обрабатывающих производств - 2 тыс. 131. Также требуются работники в госуправлении, военной безопасности, социальном обеспечении, образовании, здравоохранении, сельском хозяйстве.

Всего в регионе в качестве соискателей зарегистрировано 6 тыс. 470 человек. При этом в региональном банке вакансий - 24 тыс. 487 позиций. Таким образом, на каждого соискателя приходится по четыре предложения.

В 2021 году в службу занятости обратилось более 73 тысяч человек, из них свыше более 42,7 тысяч, а это 58,5%, нашли работу.