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Житель Ялуторовска поверил мошеннику и лишился денег

Происшествия, 18:57 31 января 2022

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Житель Ялуторовска попался на уловку мошенника при продаже системного блока и лишился 9 тыс. рублей, сообщает УМВД по Тюменской области.

Ялуторовчанин разместил в Интернете объявление о продаже системного блока. В одном из мессенджеров ему написал потенциальный покупатель. Незнакомец предложил воспользоваться сервисом "безопасная сделка", когда сумма резервируется на сайте до того момента, пока покупатель не получит товар и не подтвердит, что доволен покупкой.

Покупатель отправил ялуторовчанину ссылку, активировав которую необходимо указать реквизиты банковского счета, куда якобы поступят деньги. Мужчина не заподозрил обмана и внес данные своей банковской карты. В результате с его счета списались 9 тыс. рублей.

Возбуждено уголовное дело по статье "Кража". Санкция данной статьи подразумевает лишение свободы на срок до шести лет.

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# мошенничество , уголовное дело , Ялуторовск

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