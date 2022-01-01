Главным дирижером тюменского оркестра "Камерата Сибири" назначена Фаузия Тажина

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Новым худруком и главным дирижером тюменского оркестра "Камерата Сибири" назначена уроженка Алма-Аты, выпускница Новосибирской консерватории имени М.И. Глинки Фаузия Тажина.

По информации Тюменского концертно-театрального объединения, с оркестром "Камерата Сибири" она познакомилась в ноябре 2021 года: приняла участие в концерте, посвященном памяти основателя и руководителя камерного коллектива – маэстро Антона Шароева.

Фаузия Тажина – уроженка Алма-Аты. В пять лет твердо заявила о своём желании играть на скрипке. Родители, имевшие технические специальности, препятствовать желаю дочери не стали. В 7 лет Фаузия начала долгий, но интересный путь в постижении музыкальных профессий. Сначала она закончила оркестровый факультет по классу скрипки Новосибирской консерватории имени М.И. Глинки, затем - дирижерский факультет, ученица Вячеслава Прасолова.

Напомним, оркестр "Камерата Сибири" в Тюмени начал свою деятельность в 1998 году. Его основателем и бессменным руководителем был выдающийся музыкант, пианист, скрипач и дирижер Антон Шароев. Он ушел из жизни в октябре 2021 года в возрасте 92 лет.