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14 экипажей из Тюмени и Екатеринбурга приняли участие в ретро-гонках на озере Алебашево

Спорт, 16:23 31 января 2022

предоставлено организаторами автор - Евгений Бушуев | Фото: предоставлено организаторами

14 экипажей из Тюмени и Екатеринбурга приняли участие во втором этапе ледовых ретро-гонок от автоклуба OldMotors, который прошел на оз. Алебашево в областной столице 29 и 30 января.

"Как и в прошлый раз, было два соревнования. Одно было полностью ориентировано на водительское мастерство. Второе — на командную работу пилота и штурмана. Например, участникам предлагалось сбивать столбики битой из окна машины", — рассказал руководитель клуба "OldMotors Тюмень" Евгений Бушуев.

Решающую роль на соревнованиях играла точность выполнения, а не время.

автор - Евгений Бушуев автор - Евгений Бушуев автор - Евгений Бушуев автор - Евгений Бушуев автор - Евгений Бушуев ﻿

Первое место в соревнованиях на водительское мастерство занял Сергей Бушуев на автомобиле "Газ-24", второе место присудили Андрею Уржунцеву на Volkswagen Golf. Третье место досталось Захару Агеенко на ИЖ-2140. Во втором соревновании победил Александр Михайлов на "ИЖ 2715-1". Второе место присудили Ярославу Чемоданову на "ИЖ 2141", а третье разделили Иван Кузнецов на "Газ-24" и Евгений Бушуев на Volkswagen Beetle.

Обладатели первых мест получили оригинальные кубки, вторых и третьих — медали.

Напомним, 9 января в Тюмени состоялся первый этап ретро-гонок на льду. Победителей также определяли в двух заездах.

Инна Пахомова

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# автомобилисты , ретро-гонки , ретроавтомобили

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