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В школе поселка Сетово оборудовали три мультимедийных класса

Общество, 12:10 01 февраля 2022

администрация Тобольского района | Фото: администрация Тобольского района

Три учебных класса для работы с цифровым образовательным контентом оборудовали в школе п. Сетово, сообщает пресс-служба главы Тобольского района.

В каждом кабинете установили интерактивный комплекс с видеокамерой, вычислительным блоком и ноутбуком. Также в школе открыли дополнительный компьютерный класс на 14 учебных мест и подключили к высокоскоростному Интернету.

Новое оборудование стоимостью более 2 млн рублей школа получила по региональной программе "Цифровая образовательная среда" национального проекта "Образование".

В 2022 году сетовская школа в Тобольском районе выбрана пилотной площадкой для апробации федеральной государственной информационной системы "Моя школа", которая в дальнейшем станет единой платформой для всех российских школ.

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