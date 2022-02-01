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В Заводоуковске пенсионер зарубил знакомую топором

Происшествия, 12:32 01 февраля 2022

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

В Заводоуковске будут судить пенсионера, зарубившего топором свою молодую знакомую, сообщает СУ СК РФ по Тюменской области.

По версии следствия, в ночь на 24 июня 2021 года мужчина в своем доме по ул. Парковой выпивал с 29-летней знакомой.

Между собутыльниками произошел конфликт, и пенсионер схватил топор, которым нанес потерпевшей не менее 15 ударов по голове и телу. Женщина скончалась на месте.

На допросе подозреваемый признался в преступлении. В ближайшее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением будет направлено в суд.

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# Заводоуковск , следователи , убийство , уголовное дело

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