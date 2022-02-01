В Тюменской области за семь лет стало на 7% меньше курящих

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В Тюменской области число некурящих выросло более чем на 7% по сравнению с 2014 годом и составило 70,3%. Это, как сообщает пресс-служба Тюменской областной думы, выявил опрос, проведенный в 2021 году.

"В регионе работа ведется по нескольким направлениям. В центрах здоровья специалисты помогают избавиться людям от вредной привычки, - отмечено в сообщении. - За 11 месяцев 2021 года помощь получили 1 тыс. 235 человек, 136 отказались от курения".

Чтобы уберечь подрастающее поколение от никотиновой зависимости, проводятся профилактические мероприятия, информационные кампании, в том числе в интернете. Управление Роспотрбенадзора по Тюменской области в прошлом году проверило 313 объектов, занятых оборотом табачной продукции, в 18 из них, расположенных на расстоянии менее чем сто метров от учреждений образования, были выявлены нарушения.







