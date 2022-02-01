  • 1 февраля 20221.02.2022вторник
  • В Тюмени -8..-10 С 4 м/с ветер юго-восточный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

В Тюменской области за семь лет стало на 7% меньше курящих

Общество, 15:21 01 февраля 2022

duma.gov.ru

В Тюменской области число некурящих выросло более чем на 7% по сравнению с 2014 годом и составило 70,3%. Это, как сообщает пресс-служба Тюменской областной думы, выявил опрос, проведенный в 2021 году.

"В регионе работа ведется по нескольким направлениям. В центрах здоровья специалисты помогают избавиться людям от вредной привычки, - отмечено в сообщении. - За 11 месяцев 2021 года помощь получили 1 тыс. 235 человек, 136 отказались от курения".

Чтобы уберечь подрастающее поколение от никотиновой зависимости, проводятся профилактические мероприятия, информационные кампании, в том числе в интернете. Управление Роспотрбенадзора по Тюменской области в прошлом году проверило 313 объектов, занятых оборотом табачной продукции, в 18 из них, расположенных на расстоянии менее чем сто метров от учреждений образования, были выявлены нарушения.



Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# облдума , Роспотребнадзор , сигареты

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
17:19 01.02.2022В тюменском аэропорту Рощино провели дезинфекцию
17:08 01.02.2022Организатор игры в покер в Тюмени заслушает приговор
16:46 01.02.2022Тюменцы смогут проверить свой ВИЧ-статус у торгового центра за пять минут
16:22 01.02.2022В Тюмени число операторов кол-центра увеличат с 33 до 81