  • 1 февраля 20221.02.2022вторник
  • В Тюмени -8..-10 С 4 м/с ветер юго-восточный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

Аварийное отключение электричества в Тюмени планируют устранить за час

Происшествия, 19:14 01 февраля 2022

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Отключение электричества в некоторых районах Тюмени намерены устранить да час - до 21.00 1 февраля, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

В компании "Россети – Тюмень" уточнили, что причина обесточивания Зареки и прилегающих районов – в обрыве провода с коротким замыканием на высоковольтной ЛЭП.

"Энергетики в течение часа планируют ввести в работу выведенную на плановый ремонт резервную линию", – рассказали в инфоцентре.

Напомним, вечером 1 февраля в результате аварийного скачка напряжения произошло отключение электроэнергии в заречной части города.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# аварийные службы , отключение , электроэнергия

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
19:14 01.02.2022Аварийное отключение электричества в Тюмени планируют устранить за час
19:08 01.02.2022В Тюмени аварийные бригады устраняют причины сбоев с электроэнергией
18:54 01.02.2022Несколько районов Тюмени остались без света из-за аварийного скачка напряжения
17:41 01.02.2022В Тюменской области ферму обязали выплатить 420 тысяч рублей животноводу