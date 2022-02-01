Аварийное отключение электричества в Тюмени планируют устранить за час

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Отключение электричества в некоторых районах Тюмени намерены устранить да час - до 21.00 1 февраля, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

В компании "Россети – Тюмень" уточнили, что причина обесточивания Зареки и прилегающих районов – в обрыве провода с коротким замыканием на высоковольтной ЛЭП.

"Энергетики в течение часа планируют ввести в работу выведенную на плановый ремонт резервную линию", – рассказали в инфоцентре.

Напомним, вечером 1 февраля в результате аварийного скачка напряжения произошло отключение электроэнергии в заречной части города.