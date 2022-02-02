На трассе под Тюменью задержали водителя с крупной партией наркотиков

| Фото: УМВД России по Тюменской области | Фото: УМВД России по Тюменской области

Мужчину, пытавшегося сбыть более 7 кг наркотиков, задержали в Тюмени, сообщает УМВД России по Тюменской области.

На трассе Тюмень — Екатеринбург сотрудники ДПС в машине обвиняемого обнаружили психотропное средство – амфетамин. 28-летний житель Тверской области был межрегиональным наркокурьером, занимающимся оборудованием тайников с запрещенными веществами на территории страны.

Из тайников, устроенных подозреваемым в Свердловской и Саратовской областях, полицейские изъяли килограмм экстази, килограмм гашиша, более двух килограммов амфетамина и три килограмма мефедрона.

Уголовное дело направлено в суд. Мужчине грозит лишение свободы на срок до 20 лет.