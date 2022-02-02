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Нетрезвого вахтовика задержали на трассе Тюмень – Ханты-Мансийск

Происшествия, 11:27 02 февраля 2022

Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

55-летнего тюменца задержали пьяным за рулем на 372-м км Тюмень – Ханты-Мансийск в Уватском районе 1 февраля. Мужчина ехал на машине KIA Rio из Нефтеюганска в областную столицу, сообщает региональная Госавтоинспекция.

"По словам автомобилиста, вечером после работы он выпил, утром поехал домой. Показания алкотестера составили 0,82 миллиграмма алкоголя на литр выдыхаемого воздуха", – рассказали в ГИБДД.

Ежедневно десятки вахтовых рабочих проезжают тюменский участок федеральной автодороги Тюмень – Ханты-Мансийск в сторону северных округов, направляясь на вахту, а также возвращаются после работы.

ГИБДД обращается с призывом к вахтовикам беречь свои и чужие жизни. "Не стоит управлять транспортом под воздействием алкоголя, нужно чаще отдыхать и быть внимательнее на протяженных участках федеральной трассы с интенсивным движением, учитывать зимние погодные условия", – добавили в региональной Госавтоинспекции.

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# Госавтоинспекция Тюменской области , пьяная езда

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