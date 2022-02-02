Жители Тюменской области в 2021 году взяли ипотечных жилищных кредитов на сумму 82 млрд рублей

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Жителям Тюменской области в 2021 году выдано 31 тыс. ипотечных жилищных кредитов (ИЖК) на сумму 82 млрд рублей. По сравнению с 2020 годом объем выданных кредитов увеличился на 35%, сообщает пресс-служба отделения по Тюменской области Уральского главного управления Центрального банка РФ.

"Рекордный прирост объема выдачи ипотечных кредитов отмечен во втором квартале прошлого года – более чем в два раза по сравнению со вторым кварталом 2020 года, - сообщил управляющий отделением Сергей Попов. - В сентябре–октябре наблюдалось сокращение спроса, что связано с изменением условий выдачи ипотеки по льготным госпрограммам и увеличением ее стоимости. В ноябре–декабре рост относительно того же периода прошлого года возобновился: банки и застройщики привлекали клиентов новыми маркетинговыми программами, а также продолжали действовать отдельные программы господдержки, в частности, сильно выросли выдачи в рамках семейной ипотеки".

Средняя ставка по ИЖК в регионе за год выросла незначительно – с 7,6% до 7,9% годовых. Средний размер ипотечного кредита увеличился на 15% и составил 2,7 млн рублей.