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Пьяный тоболяк задушил своего знакомого

Происшествия, 16:37 03 февраля 2022

tyumen.sledcom.ru | Фото: tyumen.sledcom.ru

Мужчину, задушившего своего знакомого, осудят в Тобольске, сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области.

В ноябре прошлого года пьяный 26-летний тоболяк в квартире дома в седьмом микрорайоне поссорился с мужчиной 1969 года рождения, которого жестоко избил. После чего он задушил несчастного. Жильцы дома обнаружили в подъезде труп и вызвали полицию, которая вскоре задержала подозреваемого.

Материалы уголовного дела направлены в суд.

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# Тобольск , убийство

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