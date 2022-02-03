Пьяный тоболяк задушил своего знакомого

| Фото: tyumen.sledcom.ru | Фото: tyumen.sledcom.ru

Мужчину, задушившего своего знакомого, осудят в Тобольске, сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области.

В ноябре прошлого года пьяный 26-летний тоболяк в квартире дома в седьмом микрорайоне поссорился с мужчиной 1969 года рождения, которого жестоко избил. После чего он задушил несчастного. Жильцы дома обнаружили в подъезде труп и вызвали полицию, которая вскоре задержала подозреваемого.

Материалы уголовного дела направлены в суд.