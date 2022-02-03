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В Тюмени проверят полицейских, проигнорировавших заявление о насилии

Происшествия, 15:54 03 февраля 2022

УМВД России по Тюменской области | Фото: УМВД России по Тюменской области

В Тюменской области организована доследственная проверка в отношении полицейских, не отреагировавших на заявления жительницы Тюмени о побоях, сообщает региональное СУ СК РФ.

Как отмечают в следственном комитете, жительница Тюмени неоднократно обращалась в полицию с сообщениями о насилии со стороны бывшего сожителя, однако мер реагирования сотрудники правоохранительных органов не приняли. Напомним, что 2 февраля 2022 года около 8 часов женщину избил ее бывший сожитель, причинив тяжкий вред здоровью.

Инициировал проверку исполнения законодательства сотрудниками полиции и прокурор Тюменской области. Кроме того, глава надзорного ведомства взял на контроль расследование уголовного дела, заведенного по факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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# домашнее насилие , следователи

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