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Александр Моор призвал поддержать тюменских спортсменов на Олимпиаде в Пекине

Губернатор, 18:47 03 февраля 2022

Фото со страницы Александра Моора в соцсетях | Фото:

Поддержать тюменских спортсменов, выступающих на зимней Олимпиаде в Пекине, призвал губернатор Тюменской области Александр Моор. Об этом глава региона написал на своих страницах в социальных сетях ВКонтакте, Одноклассники и Instagram.

Тюменскую область на XXIV Олимпийских зимних играх в Пекине представляют четверо спортсменов - биатлонист Александр Логинов, лыжники Татьяна Сорина, Денис Спицов и Иван Якимушкин.

Позиции нашего региона в этих видах спорта традиционно сильны, отметил губернатор.

"Как и на предыдущих Олимпиадах российская команда выступает без флага и гимна, в условий строгих антиковидных ограничений. Поэтому поддержка болельщиков нашим спортсменам очень важна!", - обратился к тюменцам глава региона.

Александр Моор выразил уверенность в успехе тюменских спортсменов и всей российской олимпийской команды.

Фото со страницы Александра Моора в соцсетях Фото со страницы Александра Моора в соцсетях Фото со страницы Александра Моора в соцсетях ﻿

Евгений Бабенко

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# Александр Моор , Олимпийские игры

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