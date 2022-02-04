Александр Моор призвал поддержать тюменских спортсменов на Олимпиаде в Пекине

Фото со страницы Александра Моора в соцсетях | Фото: Фото со страницы Александра Моора в соцсетях | Фото:

Поддержать тюменских спортсменов, выступающих на зимней Олимпиаде в Пекине, призвал губернатор Тюменской области Александр Моор. Об этом глава региона написал на своих страницах в социальных сетях ВКонтакте, Одноклассники и Instagram.

Тюменскую область на XXIV Олимпийских зимних играх в Пекине представляют четверо спортсменов - биатлонист Александр Логинов, лыжники Татьяна Сорина, Денис Спицов и Иван Якимушкин.

Позиции нашего региона в этих видах спорта традиционно сильны, отметил губернатор.

"Как и на предыдущих Олимпиадах российская команда выступает без флага и гимна, в условий строгих антиковидных ограничений. Поэтому поддержка болельщиков нашим спортсменам очень важна!", - обратился к тюменцам глава региона.

Александр Моор выразил уверенность в успехе тюменских спортсменов и всей российской олимпийской команды.

Евгений Бабенко