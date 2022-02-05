В Тюменской области курильщиков оштрафовали почти на 300 тысяч рублей за год

| Фото: rosminzdrav.ru | Фото: rosminzdrav.ru

630 правонарушений законодательства в сфере антитабачной деятельности выявили по данным УМВД Тюменской области в 2021 году. На нарушителей наложили 524 административных штрафа на сумму 296,5 тыс. рублей.

Отметим, что в регионе реализуется целевая программа "Формирование здорового образа жизни и профилактика неинфекционных заболеваний населения". В рамках программы в организациях здравоохранения за 11 месяцев 2021 года помощь по отказу от курения получили 1 тыс. 235 человек. Число отказавшихся привычки составляет 136 человек.

Для профилактики табакокурения в первом полугодии прошлого года специалистами департамента по общественным связям, коммуникациям и молодежной политике Тюменской области в средствах массовой информации размещено более 900 информационных материалов.

Для профилактики потребления курительного и жевательного табака, использования вейпов специалистами Областного центра профилактики и реабилитации проведено пять медиакампаний.