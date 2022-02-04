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Уличные ограждения сделают из тюменского мусора в Свердловской области

Общество, 13:25 04 февраля 2022

Средства личной гигиены, бахилы и упаковки от чипсов с Тюменского мусоросортировочного завода отправят на перерабатывающее предприятие в Свердловскую область. Там вторичное сырье планируют использовать в качестве материалов при изготовлении полезных полимерных изделий, например, уличных ограждений.

Первая пробная партия мусора весом 85 тонн уже отправлена в соседний регион. В ее составе — пленочная группа, комбинированные полимеры с алюминиевым напылением. Микс материалов разработан и отобран на Тюменском мусоросортировочном заводе специально для экспериментального проекта. Многие составляющие этой комбинации отходов до сих пор остаются невостребованными у переработчиков не только Уральского федерального округа, но и российских предприятий в целом.

Тюменское экологическое объединение | Фото: Тюменское экологическое объединение

"После сортировки и выборки полезных компонентов эти и еще некоторые виды комбинированных материалов, как правило, отправлялись для размещения на полигоне вместе с другими неперерабатываемыми отходами", — прокомментировала первый заместитель ООО "ТЭО" Светлана Петренко.

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# переработка мусора

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