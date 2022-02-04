Тюменским студентам предлагают провести семестр за рубежом осенью 2022 года

| Фото: ТюмГУ | Фото: ТюмГУ

Прием заявок на программу международной академической мобильности в 2022/23 учебном году "Семестр за рубежом" открыл ТюмГУ. Он продлится до 28 февраля, сообщает управление стратегических коммуникаций вуза.

Программа студенческого обмена "Семестр за рубежом" дает возможность бесплатно пройти обучение в более 20 странах, включая Германию, Швейцарию, Норвегию, Италию, Грецию, Эстонию, Китай, Южную Корею. Полный список вузов-партнеров можно найти на сайте университета, в разделе "Международная деятельность".

Для подачи заявки необходимо заполнить регистрационную форму. Участвовать могут студенты любого направления подготовки ТюмГУ.

Подробнее о программе здесь.

Кроме того, можно получить консультацию в центре международного образования ТюмГУ. Для этого нужно написать сообщение в группе "Семестр за рубежом" или прийти в офис по адресу: ул. Ленина, 15, каб. 202.

Ежегодно учебные стажировки в Германии и Норвегии, Эстонии и Китае, Испании и Японии, Сербии и Белоруссии, Мексике и других странах проходят более 100 студентов ТюмГУ.