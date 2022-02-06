Три школьника представят Тюменскую область на всероссийской олимпиаде по избирательному праву

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" (архив) Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" (архив)

11-классники Виктория Фильберт, Максим Кухарук и Анита Садреева будут представлять Тюменскую область на Всероссийской олимпиаде школьников по вопросам избирательного права и избирательного процесса.

Список участников заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников по вопросам избирательного права и избирательного процесса ("Софиум") утвердила председатель Центральной избирательной комиссии Российской Федерации Элла Памфилова.

По предложениям 61 избирательной комиссии субъектов Российской Федерации были отобраны 149 старшеклассников - 53 учащихся из 10-х классов и 96 учащихся из 11-х классов, которые и поборются за звание лучших.

Заключительный этап пройдет в очной форме в Москве. Всероссийская олимпиада школьников по вопросам избирательного права и избирательного процесса "Софиум" проводится Центральной избирательной комиссией Российской Федерации совместно с Министерством просвещения Российской Федерации, Российским центром обучения избирательным технологиям при Центральной избирательной комиссии Российской Федерации, некоммерческой организацией "Российский фонд свободных выборов", избирательными комиссиями субъектов Российской Федерации.