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В Тюменской области за год ликвидировали более 40 свалок на площади 7,8 га

Общество, 15:48 04 февраля 2022

департамент недропользования и экологии Тюменской области | Фото: департамент недропользования и экологии Тюменской области

42 свалки отходов, общей площадью 7,8 га, ликвидировано в Тюменской области в 2021 году, сообщает региональный департамент недропользования и экологии.

За счет средств областного бюджета убрали свалки в Нижнетавдинском, Омутинском и Ярковском районах. Также завершили рекультивацию свалки твердых бытовых отходов вблизи д. Посохова Тюменского района, площадью 34,4 га.

С 2012 по 2021 годы на территории Тюменской области ликвидировали 648 свалок отходов, общей площадью 296,9 га.

В текущем году за счет субсидий из областного бюджета местным бюджетам запланирована ликвидация 20 свалок, общей площадью 69,4 га, в Заводоуковском городском округе, Вагайском, Викуловском, Сладковском, Тюменском и Упоровском районах.

Запланирована рекультивация земельного участка со свалкой отходов на 9 км Велижанского тракта Тюмени. Начало работ запланировали на второй квартал текущего года в рамках регионального проекта "Чистая страна".

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# несанкционированные свалки , проект Чистая страна

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