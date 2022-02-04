В Тюменской области за год ликвидировали более 40 свалок на площади 7,8 га

| Фото: департамент недропользования и экологии Тюменской области | Фото: департамент недропользования и экологии Тюменской области

42 свалки отходов, общей площадью 7,8 га, ликвидировано в Тюменской области в 2021 году, сообщает региональный департамент недропользования и экологии.

За счет средств областного бюджета убрали свалки в Нижнетавдинском, Омутинском и Ярковском районах. Также завершили рекультивацию свалки твердых бытовых отходов вблизи д. Посохова Тюменского района, площадью 34,4 га.

С 2012 по 2021 годы на территории Тюменской области ликвидировали 648 свалок отходов, общей площадью 296,9 га.

В текущем году за счет субсидий из областного бюджета местным бюджетам запланирована ликвидация 20 свалок, общей площадью 69,4 га, в Заводоуковском городском округе, Вагайском, Викуловском, Сладковском, Тюменском и Упоровском районах.

Запланирована рекультивация земельного участка со свалкой отходов на 9 км Велижанского тракта Тюмени. Начало работ запланировали на второй квартал текущего года в рамках регионального проекта "Чистая страна".