SMM-менеджменту и госзакупкам обучались тюменки с малолетними детьми в 2021 году

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Более тысячи направлений обучения доступны для женщин Тюменской области, которые находятся в отпуске по уходу за ребенком до трех лет. Его предлагают образовательные организации, включенные в реестр исполнителей услуг по социальному сертификату. В 2021 году их получили первые 39 участниц. Самыми популярными направлениями обучения были SMM-менеджер, мастер ногтевого сервиса, младшая медицинская сестра по уходу за больными, специалист в сфере закупок.

Заявления на выдачу социальных сертификатов принимает департамент труда и занятости населения Тюменской области.

Подробная информация, включая перечень необходимых документов и форму заявления на профессиональное обучение по социальным сертификатам, размещена на Интерактивном портале департамента труда и занятости населения Тюменской области в разделе "Соцзаказ".

Тюменская область стала одним из пилотных регионов, где с 2021 года реализуется закон о соцзаказе.