В Ялуторовске объявили конкурс на лучший символ Масленицы

| Фото: Ялуторовский острог ВКонтакте | Фото: Ялуторовский острог ВКонтакте

Городской открытый конкурс "Лучший символ ялуторовской Масленицы" стартовал в Ялуторовске. Участникам предлагают создать креативное изделие - символ праздника высотой не меньше одного метра из любого материала.

Присоединиться к творческому состязанию могут все желающие независимо от возраста и места проживания. Это могут быть как индивидуальные авторы, так и авторские коллективы. Организаторы оценят мастерство исполнения, соблюдение народных традиций, оригинальность работ, эстетичность и креативный подход конкурсантов.

Заявочная кампания продлится до 18 февраля. С 20 февраля все работы выставят в Ялуторовском остроге. Итоги конкурса подведут 6 марта. Награждение состоится в тот же день на Сретенской площади. Победителей и призеров наградят дипломами и подарочными сертификатами. За первое место предусмотрено 15 тыс. рублей, за второе - 10 тыс. рублей, за третье - 5 тыс. рублей. Специальные призы - сертификаты по 3 тыс. рублей - получат пятеро участников.

Положение о конкурсе и образец заявки здесь.

Татьяна Ковалева