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Исетских вокалистов и танцоров приглашают на творческий фестиваль

Общество, 09:25 07 февраля 2022

Исетский районный Дом культуры во ВКонтакте (архив) | Фото: Исетский районный Дом культуры во ВКонтакте (архив)

Дистанционный районный фестиваль-конкурс детского и юношеского творчества "Исетские созвездия-2022" стартовал в Исетском районе 5 февраля. Участниками станут жители муниципалитета во возрасте от 6 до 17 лет, сообщает администрация.

Конкурсантам предлагают записать видеоролики в номинациях "Вокал" и "Хореография". Свои творческие способности они продемонстрируют в трех возрастных категориях.

Заявки и видеоролики творческих номеров принимаются до 19 марта 2021 года на адрес электронной почты: rdkisetskoe@mail.ru с пометкой "Исетские созвездия". Справки по тел. 8-912-392-59-45.

Итоги фестиваля станут известны 19 марта, их разместят на официальных страницах исетского дома культуры в социальных сетях Одноклассники и ВКонтакте.

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# вокал , конкурс , танцы

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