Исетских вокалистов и танцоров приглашают на творческий фестиваль

| Фото: Исетский районный Дом культуры во ВКонтакте (архив) | Фото: Исетский районный Дом культуры во ВКонтакте (архив)

Дистанционный районный фестиваль-конкурс детского и юношеского творчества "Исетские созвездия-2022" стартовал в Исетском районе 5 февраля. Участниками станут жители муниципалитета во возрасте от 6 до 17 лет, сообщает администрация.

Конкурсантам предлагают записать видеоролики в номинациях "Вокал" и "Хореография". Свои творческие способности они продемонстрируют в трех возрастных категориях.

Заявки и видеоролики творческих номеров принимаются до 19 марта 2021 года на адрес электронной почты: rdkisetskoe@mail.ru с пометкой "Исетские созвездия". Справки по тел. 8-912-392-59-45.

Итоги фестиваля станут известны 19 марта, их разместят на официальных страницах исетского дома культуры в социальных сетях Одноклассники и ВКонтакте.