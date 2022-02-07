Студенты ТюмГУ могут перевестись на бюджетные места

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Прием заявлений о переводе на бюджет объявил ТюмГУ с 7 до 20 февраля. На перевод могут претендовать студенты, успешно закрывшие две последние сессии, сообщает управление стратегических коммуникаций вуза.

Информация о наличии вакантных бюджетных мест доступна здесь.

Итоги заседания комиссии по переводу на бюджетные места можно найти в разделе "Выписки из протоколов заседаний Комиссии по переводу на бюджетное место" после подписания приказа.