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Студенты ТюмГУ могут перевестись на бюджетные места

Общество, 09:36 07 февраля 2022

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Прием заявлений о переводе на бюджет объявил ТюмГУ с 7 до 20 февраля. На перевод могут претендовать студенты, успешно закрывшие две последние сессии, сообщает управление стратегических коммуникаций вуза.

Информация о наличии вакантных бюджетных мест доступна здесь.

Итоги заседания комиссии по переводу на бюджетные места можно найти в разделе "Выписки из протоколов заседаний Комиссии по переводу на бюджетное место" после подписания приказа.

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# бюджетные места , ТюмГУ

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