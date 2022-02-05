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Художественная школа имени Митинского в Тюмени переедет на время капремонта

Общество, 14:29 05 февраля 2022

скриншот видео со страницы Руслана Кухарука в Instagram | Фото: скриншот видео со страницы Руслана Кухарука в Instagram

Художественная школа им. Александра Митинского, расположенная на ул. 50 лет Октября в Тюмени, на время капитального ремонта может переехать в помещение в новом микрорайоне города.

Об этом на своей странице в Instagram рассказал глава города Руслан Кухарук.

"С руководителем школы Галиной Леонидовной мы проговорили возможность перехода в новое помещение, расширяя географию самого учреждения. Сейчас прорабатывается вопрос с инвестором для того, чтобы в новом микрорайоне предусмотреть помещение, в котором могла бы функционировать школа. Я думаю, что в ближайшее время подробно расскажу о том месте и планах, которые мы обсудили с руководителем учреждения", – рассказал в видео, посвященном итогам недели Руслан Кухарук.

скриншот видео со страницы Руслана Кухарука в Instagram | Фото: скриншот видео со страницы Руслана Кухарука в Instagram

Кроме того, глава города напомнил, что в 2022 году школе исполнится 55 лет. С руководством обсудили не только проектное решение, которое будет использоваться при проведении капитального ремонта, но и то, как можно провести юбилейный год для учеников, выпускников и преподавателей.

По словам главы Тюмени, интересных планов на год много, например, создание выставочных пространств в необычных помещениях. В частности, с руководством художественной школы обсудили возможность вовлечения объектов городской среды. Руслан Кухарук даже предложил рассмотреть в качестве экспозиционного пространства здание администрации города. По его словам, рабочий план на юбилейный год определят в ближайшее время.

Инна Пахомова

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# капитальный ремонт , обучение , школа искусств , юбилей

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