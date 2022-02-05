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Максим Афанасьев поддержал тюменских лыжников и биатлонистов пробежкой на лыжах в окрестностях Тобольска

Спорт, 15:15 05 февраля 2022

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Мэр Тобольска Максим Афанасьев поддержал тюменских лыжников и биатлонистов, участвующих в Олимпийских играх, побежкой на лыжах.

"Мы, сибиряки, поддерживаем нашу команду. Они лучшие! Верим в победу! Символично выходим и делаем пробежку на лыжах", - призвал он в своем аккаунте в Instagram.

Все жители Тюменской области могут поддержать российскую сборную и выиграть лыжи. В регионе проходит конкурс видеороликов под хештегом #ЛыжняРоссии72.

В конкурсе есть личные и командные номинации.

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# Максим Афанасьев , Олимпийские игры

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