Максим Афанасьев поддержал тюменских лыжников и биатлонистов пробежкой на лыжах в окрестностях Тобольска

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Мэр Тобольска Максим Афанасьев поддержал тюменских лыжников и биатлонистов, участвующих в Олимпийских играх, побежкой на лыжах.

"Мы, сибиряки, поддерживаем нашу команду. Они лучшие! Верим в победу! Символично выходим и делаем пробежку на лыжах", - призвал он в своем аккаунте в Instagram.

Все жители Тюменской области могут поддержать российскую сборную и выиграть лыжи. В регионе проходит конкурс видеороликов под хештегом #ЛыжняРоссии72.

В конкурсе есть личные и командные номинации.