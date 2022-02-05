Власти Тюменской области сохранят льготы для малого бизнеса на 2022 год

Все региональные меры поддержки малого и среднего бизнеса, действовавшие в Тюменской области в 2021 году, будут сохранены. Об этом заявил глава региона Александр Моор в интервью РБК-Тюмень.

"Конечно же, большое подспорье для тюменских предпринимателей – региональные налоговые льготы, которые предоставлялись им и в 2020, и в 2021 годах. Наверное, самая существенная из них – льгота по налогу для предприятий, которые используют упрощенную систему налогообложения. Тем, кто платит шесть процентов с разницы между доходами и расходами, мы снижали эту планку в 2020 году до одного процента, а в 2021 году – до трех процентов. В 2022 году льготная ставка будет на уровне четырех процентов", – сообщил Александр Моор.

По итогам 2021 года на предприятиях малого и среднего бизнеса трудятся более трехсот тысяч тюменцев – на 14,5% больше, чем в 2020 году. Это главный результат реализации комплексной господдержки бизнеса в Тюменской области в период пандемии COVID-19 в 2020 и 2021 годах, считает губернатор.

Правительство Тюменской области совместно с бизнес-сообществом продолжает развивать и совершенствовать систему помощи предпринимателям. Для предоставления целевых инвестиционных займов малому и среднему бизнесу в 2022 году планируется выделить региональному инвестиционному агентству 700 млн рублей, сообщил Александр Моор.

Евгений Бабенко