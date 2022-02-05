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Тюменский биатлонист Александр Логинов в составе национальной сборной завоевал бронзу на Играх в Пекине

Спорт, 16:20 05 февраля 2022

olympic.ru | Фото: olympic.ru

Тюменский биатлонист Александр Логинов в составе национальной сборной завоевал бронзовую медаль в смешанной эстафете на XXIV зимних Олимпийских играх в Пекине.

С победой спортсменов поздравил губернатор Александр Моор в своих аккаунтах в социальных сетях.

"У Тюменской области первая медаль Зимних олимпийских игр! Саша, спасибо за твой этап! Мы в тебя верили и ты не подвел", - написал глава региона.

Впервые в истории сборная России по биатлону выигрывает награду в смешанной эстафете, отметили в информационном центре областного правительства. Победу одержали норвежцы (1:06.45,6), серебряными призерами гонки стали представители Франции (+0,9).

Ранее лыжница Наталья Непряева в жесточайшей борьбе завоевала серебро в скиатлоне.

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# Александр Логинов , Александр Моор , Олимпийский игры

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