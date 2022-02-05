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Федерацию закаливания и зимнего плавания открыли в Тобольске

Общество, 16:59 05 февраля 2022

Клуб "Моржи Тобольска" во ВКонтакте | Фото: Клуб "Моржи Тобольска" во ВКонтакте

Торжественное открытие городской Федерации закаливания и зимнего плавания состоялось в Тобольске.

Первая десятка спортсменов уже прошла официальное посвящение в моржи. Остальных же приглашают на занятия.

Издание "Тюменская область сегодня" пишет, что прорубь полностью безопасна и оборудована ступенями для спуска, имеет стенки и основание. Вся информация о деятельности федерации будет публиковаться в группе клуба "Моржи Тобольска" во "ВКонтакте".

"Вступайте в группу, пишите в сообщения свой номер телефона, и мы пригласим вас в группу в Viber, где появится возможность записаться на первое занятие, стать членом федерации и найти моржей-единомышленников, – написали организаторы. – Как правильно закаляться, горожан на собственном примере научит опытный инструктор".

Моржи отметили, что открытию Федерации поспособствовала поддержка мэра города и департамента физкультуры, спорта и молодежной политики администрации Тобольска.

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# клуб закаливания , моржи , Тобольск

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