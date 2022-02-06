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В Тюменской области трудоустроили около двух тысяч инвалидов

Общество, 09:32 06 февраля 2022

Центр занятости заселения Тюмени и Тюменского района | Фото: Центр занятости заселения Тюмени и Тюменского района

Более 1 тыс. 900 инвалидов трудоустроила Тюменская служба занятости в прошлом году. Это 64% от числа всех обратившихся, сообщает департамент труда и занятости населения Тюменской области.

Работодатели ответственно относятся к выполнению квоты по трудоустройству инвалидов. В прошедшем году в филиале Ишимского районного нефтепроводного управления АО "Транснефть-Западная Сибирь" было создано 14 рабочих мест по должности техник. Сотрудников подбирали на ярмарках вакансий.Чтобы выйти на работу, некоторым людям необходимо было повысить свою квалификацию или получить новые профессиональные навыки. В прошедшем году 82 гражданина с ограниченными возможностями здоровья прошли профессиональное обучение, а двое решились открыть свое дело.

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# инвалиды , трудоустройство

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