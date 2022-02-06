Тюменцы оплатили на почте более 1,8 миллиона платежей за услуги ЖКХ

| Фото: Почта России | Фото: Почта России

Более 1,8 миллиона платежей за услуги ЖКХ приняли почтовики Тюменской области в прошлом году, сообщает региональное УФПС.

Жители Тюменского, Ишимского и Ялуторовского районов активнее всего оплачивали на почте коммунальные счета. Оплата за электроэнергию – самая актуальная услуга на почте. За год жители области оплатили около 1 млн таких счетов. На втором месте по популярности оплата услуг стационарной телефонной связи, телевидения, интернет. По ней жители области совершили порядка 500 тыс. транзакций. На третьем месте – услуги сотовой связи, более 150 тыс. платежных операций.

Оплатить услуги ЖКХ клиенты могут в любом почтовом отделении. Для этого надо назвать поставщика услуг, адрес плательщика и сумму оплаты. Если клиент не знает точный размер задолженности, оператор посмотрит ее в базе данных. Вся информация о принятых платежах поступит в адрес ресурсоснабжающих и коммунальных организаций в режиме реального времени.

Также оплачивать услуги ЖКХ можно на дому, если между Почтой России и компанией заключен договор. Для этого можно пригласить почтальона, оснащенного мобильным почтово-кассовым терминалом.