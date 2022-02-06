  • 6 февраля 20226.02.2022воскресенье
  • В Тюмени -9..-11 С 2 м/с ветер восточный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

Тюменцы оплатили на почте более 1,8 миллиона платежей за услуги ЖКХ

Общество, 14:36 06 февраля 2022

Почта России | Фото: Почта России

Более 1,8 миллиона платежей за услуги ЖКХ приняли почтовики Тюменской области в прошлом году, сообщает региональное УФПС.

Жители Тюменского, Ишимского и Ялуторовского районов активнее всего оплачивали на почте коммунальные счета. Оплата за электроэнергию – самая актуальная услуга на почте. За год жители области оплатили около 1 млн таких счетов. На втором месте по популярности оплата услуг стационарной телефонной связи, телевидения, интернет. По ней жители области совершили порядка 500 тыс. транзакций. На третьем месте – услуги сотовой связи, более 150 тыс. платежных операций.

Оплатить услуги ЖКХ клиенты могут в любом почтовом отделении. Для этого надо назвать поставщика услуг, адрес плательщика и сумму оплаты. Если клиент не знает точный размер задолженности, оператор посмотрит ее в базе данных. Вся информация о принятых платежах поступит в адрес ресурсоснабжающих и коммунальных организаций в режиме реального времени.

Также оплачивать услуги ЖКХ можно на дому, если между Почтой России и компанией заключен договор. Для этого можно пригласить почтальона, оснащенного мобильным почтово-кассовым терминалом.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# Почта России

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
18:34 06.02.2022Военкомат Ишима признали лучшим в регионе
17:36 06.02.2022В Голышмановском районе округе родились Ермолай, Доминика и Мира
16:30 06.02.2022Тюменские медорганизации привлекают к работе дополнительные кадры
16:04 06.02.2022Три школьника представят Тюменскую область на всероссийской олимпиаде по избирательному праву 