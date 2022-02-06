  • 6 февраля 20226.02.2022воскресенье
  • В Тюмени -9..-11 С 2 м/с ветер восточный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

В Голышмановском районе округе родились Ермолай, Доминика и Мира

Общество, 17:36 06 февраля 2022

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

216 детей родились в Голышмановском округе в 2021 году. Это на 10,2 процента больше, чем в предыдущем, сообщает "Комсомольская правда - Тюмень".

В округе родилось по 108 мальчиков и девочек. Большинство малышей появились на свет в п. Голышманово. В д. Земляной растет ребенок-богатырь,его вес при рождении был 4 кг 750 граммов. Самый маленький новорожденный весил всего 975 граммов. В 2021 году появилась в округе одна тройня - Александра, Алина и София.

Самые популярные мужские имена среди новорожденных - Александр, Дмитрий, Матвей, Тимофей, Иван, Максим, а женские - София, Дарья, Александра, Варвара, Ева. Редкими именами среди мальчиков стали Доменик, Елисей, Ермолай и Захар, среди девочек - Ангелина, Доминика, Злата, Илана, Изабелла, Мира. За прошлый год 10 голышмановцев сменили имена.

В 60 семьях появился первый ребенок, второй - в 65. В двух голышмановских семьях появился восьмой ребенок. Самой юной маме -17 лет, самой взрослой - 41 год.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# Голышмановский городской округ

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
18:34 06.02.2022Военкомат Ишима признали лучшим в регионе
17:36 06.02.2022В Голышмановском районе округе родились Ермолай, Доминика и Мира
16:30 06.02.2022Тюменские медорганизации привлекают к работе дополнительные кадры
16:04 06.02.2022Три школьника представят Тюменскую область на всероссийской олимпиаде по избирательному праву 