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Тюменские автоинспекторы проводят дистанционные уроки безопасности

Общество, 20:54 06 февраля 2022

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Дистанционные уроки по безопасности дорожного движения проводят сотрудники ГИБДД в школах Тюменской области, сообщает пресс-служба ведомства.

Детям рассказывают о выборе безопасного маршрута из дома в школу, о необходимости использования световозвращателей в темное время суток, а также о дорожной безопасности во дворах.

В минувшем году 47 детей стали участниками ДТП в дворовых территориях. Чаще всего дети попадали в ДТП в понедельник, вторник и субботу. Самыми аварийными часами стало время с 15 до 19 часов. В темное время суток участниками аварий стали 26 детей-пешеходов, два ребенка погибли, 24 ранены, все дети переходили улицу без световозвращающих приспособлений.

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# дорожная безопасность

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