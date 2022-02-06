Тюменские автоинспекторы проводят дистанционные уроки безопасности

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Дистанционные уроки по безопасности дорожного движения проводят сотрудники ГИБДД в школах Тюменской области, сообщает пресс-служба ведомства.

Детям рассказывают о выборе безопасного маршрута из дома в школу, о необходимости использования световозвращателей в темное время суток, а также о дорожной безопасности во дворах.

В минувшем году 47 детей стали участниками ДТП в дворовых территориях. Чаще всего дети попадали в ДТП в понедельник, вторник и субботу. Самыми аварийными часами стало время с 15 до 19 часов. В темное время суток участниками аварий стали 26 детей-пешеходов, два ребенка погибли, 24 ранены, все дети переходили улицу без световозвращающих приспособлений.