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Дореволюционную карту Тюмени в керамике представили в музее Словцова

Общество, 12:20 08 февраля 2022

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Увидеть, что представляла из себя Тюмень в 1912 году, можно на третьем этаже музейного комплекса имени И. Я. Словцова (ул. Советская, 63). Карта в виде керамического панно включает основные районы города на начало XX века и наиболее ценные с исторической и архитектурной точек зрения здания.

Идея создания панно принадлежит Владимиру Скалдину, координировавшему фестиваль восстановления исторической среды "Том Сойер фест". Проект Тюменского государственного института культуры реализован при поддержке керамического коворкинга "Руками".

Цель - показать Тюмень, которая уже давно нас покинула. В арт-объекте с помощью керамических плиток отображено то, чем был примечателен каждый из районов города: Зарека — поселение, где проживали бухарцы, Ямская слобода с постоялыми дворами и трактирами, Городище — древнейшая столица города, Потаскуй — центр городского ремесла, Тычковка — район связи железной дороги с речным портом, Рыночная площадь — главный ярмарочный центр.

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В создании керамических плиток, изготовленных в традициях майоликовых изразцов, участвовали студенты Тюменского государственного института культуры, Тюменского индустриального университета и волонтеры фестиваля "Том Сойер фест".

Арт-объект уже доступен для посещения.

Влада Нерадовская

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# краеведение , Музейный комплекс им , Словцова

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