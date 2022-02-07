Житель Тюменской области продал соседу незарегистрированное ружье

| Фото: prokhmao.ru | Фото: prokhmao.ru

Уголовное дело за незаконный сбыт незарегистрированного оружия заведено на жителя Юргинского района, сообщает УМВД по Тюменской области. По данным следствия, мужчина продал соседу охотничье ружье.

В отдел полиции с. Юргинское обратилась жительница района. Женщина сообщила, что нашла среди личных вещей своего брата охотничье ружье. Участковый выяснил, что 44-летний мужчина приобрел гладкоствольное оружие у своего знакомого, жителя с. Шипаково.

Полицейским 45-летний селянин заявил, что ранее нашел оружие в лесу. В правоохранительные органы о находке он не сообщил и оставил у себя для личного пользования, а в дальнейшем продал его соседу.

В отношении ранее судимого 45-летнего мужчины возбуждено уголовное дело по статье "Незаконный сбыт незарегистрированного оружия". Максимальная санкция статьи - лишение свободы до четырех лет.