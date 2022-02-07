  • 7 февраля 20227.02.2022понедельник
  • В Тюмени -12..-14 С 3 м/с ветер восточный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

Житель Тюменской области продал соседу незарегистрированное ружье

Происшествия, 12:41 07 февраля 2022

prokhmao.ru | Фото: prokhmao.ru

Уголовное дело за незаконный сбыт незарегистрированного оружия заведено на жителя Юргинского района, сообщает УМВД по Тюменской области. По данным следствия, мужчина продал соседу охотничье ружье.

В отдел полиции с. Юргинское обратилась жительница района. Женщина сообщила, что нашла среди личных вещей своего брата охотничье ружье. Участковый выяснил, что 44-летний мужчина приобрел гладкоствольное оружие у своего знакомого, жителя с. Шипаково.

Полицейским 45-летний селянин заявил, что ранее нашел оружие в лесу. В правоохранительные органы о находке он не сообщил и оставил у себя для личного пользования, а в дальнейшем продал его соседу.

В отношении ранее судимого 45-летнего мужчины возбуждено уголовное дело по статье "Незаконный сбыт незарегистрированного оружия". Максимальная санкция статьи - лишение свободы до четырех лет.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# оружие , уголовное дело , Юргинский район

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
12:41 07.02.2022Житель Тюменской области продал соседу незарегистрированное ружье
11:34 07.02.202242 пожара произошли за неделю в Тюменской области
11:14 07.02.2022В Тюменской области школьница устроила ДТП на угнанном у отца автомобиле
10:20 07.02.2022Тюменке пришлось вызывать спасателей, чтобы снять кольцо