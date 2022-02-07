Житель Тюменской области продал соседу незарегистрированное ружье
Уголовное дело за незаконный сбыт незарегистрированного оружия заведено на жителя Юргинского района, сообщает УМВД по Тюменской области. По данным следствия, мужчина продал соседу охотничье ружье.
В отдел полиции с. Юргинское обратилась жительница района. Женщина сообщила, что нашла среди личных вещей своего брата охотничье ружье. Участковый выяснил, что 44-летний мужчина приобрел гладкоствольное оружие у своего знакомого, жителя с. Шипаково.
Полицейским 45-летний селянин заявил, что ранее нашел оружие в лесу. В правоохранительные органы о находке он не сообщил и оставил у себя для личного пользования, а в дальнейшем продал его соседу.
В отношении ранее судимого 45-летнего мужчины возбуждено уголовное дело по статье "Незаконный сбыт незарегистрированного оружия". Максимальная санкция статьи - лишение свободы до четырех лет.