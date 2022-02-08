Тюменские студенты могут претендовать на повышенные стипендии

| Фото: Школа перспективных исследований | Фото: Школа перспективных исследований

Прием заявок на выдвижение кандидатов на получение государственной академической стипендии в повышенном размере открыл ТюмГУ 7 февраля. Его ведут на портале "Ломоносов" до 23 февраля, сообщает управление стратегических коммуникаций вуза.

Претендовать на повышенную академическую стипендию могут студенты-бюджетники очной формы обучения, имеющие достижения в научно-исследовательской, учебной, общественной, культурно-творческой и спортивной деятельностях.

Размер стипендии составляет 9 тыс. 333 – 10 тыс. 370 рублей в зависимости от вида деятельности.

Заседание стипендиальной комиссии намечено на 11–14 марта. Имена победителей конкурса объявят до 20 марта.

Инструкция по подаче заявки здесь.